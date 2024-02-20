Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия готовит план передачи Украине дальнобойных систем, но Taurus там не упоминают − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 13:31
Германия готовит план передачи Украине дальнобойных систем, но Taurus там не упоминают − СМИ
Фото: Getty Images

Партии правительственной коалиции Германии подготовили предложение по вооружению для Украины с предоставлением дальнобойных систем, но крылатые ракеты Taurus в инициативе не упомянуты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на несколько немецких СМИ, в том числе издание Bild

Детали: По данным изданий, коалиция подготовила пока непубличное предложение. Оно имеет целью доставить в Киев больше боеприпасов, транспортных средств и систем вооружений. Голосование по этому предложению в Бундестаге должно состояться на этой неделе.

Реклама:

СМИ акцентируют, что крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Но в документе говорится о "поставке дополнительно необходимых систем вооружения большой дальности и боеприпасов для того, чтобы Украина (...) могла осуществлять целенаправленные удары в соответствии с международным правом по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора".

О каких именно системах вооружения большой дальности идет речь, не сообщается.

В правительственной коалиции Германии убеждены, что украинцы должны иметь возможность атаковать военные склады или пути снабжения, которые расположены далеко за линией фронта. Таким образом, украинские войска будут лучше защищены.

ВИДЕО ДНЯ

Taurus может достигать целей на расстоянии более 500 км.

Кроме оружия для Украины, предложение также включает новые политические и экономические санкции против России.

Предыстория:

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Германия
МИД Германии вызвал российского посла из-за смерти Навального
В Германии будут бастовать наземные работники компании Lufthansa
Министр обороны Германии: Отказ от помощи Украине может навредить экономике США
Последние новости
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
11:00
ИИ в украинских дронах: министр подписал меморандум
10:49
В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года
Все новости...
Реклама: