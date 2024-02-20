Українські перевізники почали блокувати польські вантажівки

Українські перевізники 20 лютого розпочали акцію протесту на пропускних пунктах на кордоні з Польщею у відповідь на блокаду вантажівок польськими протестувальниками.

Джерело: Суспільне

Деталі: Голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич розповів виданню, що мирна акція проходить біля трьох міжнародних ПП "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" та триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Реклама:

Пряма мова Михалевича: "Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово".

Більше деталей: "Суспільне" повідомляє, що на ПП "Краківець-Корчова" протест стартував о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна – втрачатиме Польща", "Блокада України – зрада європейських цінностей" та іншими.

Голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик повідомив виданню, що в акції беруть участь "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України.

ВІДЕО ДНЯ

Суспільне

Дубик заявляє, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські: "Суть нашої акції — зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі".

Що передувало:

Тиждень тому польські фермери пригроили посили блокування кордону з 20 лютого.

Вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії. Це не перший подібний інцидент. 11 лютого польські фермери також висипали частину зерна з трьох українських вантажівок.

Нагадаємо: