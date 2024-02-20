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Украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 февраля 2024, 13:30
Украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики
фото Суспильне

Украинские перевозчики 20 февраля начали акцию протеста на пропускных пунктах на границе с Польшей в ответ на блокаду грузовиков польскими протестующими.

Источник: Суспильне 

Детали: Председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич рассказал изданию, что мирная акция проходит в трех международных ПП "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" и продлится с 20 февраля по 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

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Прямая речь Михалевича: "Или стоят все, или едут все. Не может быть ситуации, когда украинские автомобили стоят, а польские будут ехать. Понимаем ситуацию с тем, чего они хотят. Но все требования поляков есть или к Евросоюзу, или к своей власти, никаких претензий, требований к Украине нет, поэтому это очень странная ситуация. Люди настроены очень мощно, будут стоять круглосуточно".

Больше деталей: "Суспильне" сообщает, что на ПП "Краковец-Корчева" протест стартовал в 12:00. Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду - верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина - будет терять Польша", "Блокада Украины - предательство европейских ценностей" и другими.

 
СУСПИЛЬНЕ

Председатель ОО "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик сообщил изданию, что в акции принимают участие "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков", ОО "Украинский транспортный союз", ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины. 

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Дубик заявляет, что польские грузовики будут впускать на территорию Украины с той задержкой, с которой поляки пропускают украинские: "Суть нашей акции - останавливать польские автомобили, которые объезжают вне очереди и чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше".

Что предшествовало:

  • Неделю назад польские фермеры пригрозили усилить блокирование границы с 20 февраля.
  • Утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути. Это не первый подобный инцидент. 11 февраля польские фермеры также высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков.

Напомним: 

  • Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.
  • МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.
  • Также 20 февраля в Брюсселе по инициативе украинской стороны встретится Совместная координационная платформа по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.

Темы: Польшаграницатранспорт
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