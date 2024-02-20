Спецслужби РФ створили мережу фейкових акаунтів Сирського – ЦПД

Російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського і поширюють недостовірну інформацію про ситуацію на фронті та про головкома.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Дослівно: "ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.

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Деструктивні меседжі РФ просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами".

Деталі: У ЦПД зазначають, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

Українців закликають отримувати інформацію з офіційних джерел. Зокрема у ЦПД нагадують, якою є офіційна сторінка головнокомандувача ЗСУ.