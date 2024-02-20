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Спецслужбы РФ создали сеть фейковых аккаунтов Сырского – ЦПД

Валентина РоманенкоВторник, 20 февраля 2024, 13:57
Спецслужбы РФ создали сеть фейковых аккаунтов Сырского – ЦПД
иллюстрация ЦПД

Российские спецслужбы создали сеть фейковых аккаунтов главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского и распространяют недостоверную информацию о ситуации на фронте и о главкоме.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Дословно: "ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию РФ по дискредитации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о главкоме с целью информационно-психологического воздействия на военнослужащих.

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Деструктивные месседжи РФ продвигает через сеть фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram, созданных российскими спецслужбами".

Детали: В ЦПД отмечают, что подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО.

Украинцев призывают получать информацию из официальных источников. В частности в ЦПД напоминают, какой является официальная страница главнокомандующего ВСУ.

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Темы: Сырскийсоцсетидезинформация
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