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Ділки зі зв'язками серед бойовиків видурювали гроші у родичів українських військовополонених

Валентина РоманенкоВівторок, 20 лютого 2024, 14:30
Ділки зі зв'язками серед бойовиків видурювали гроші у родичів українських військовополонених
фото СБУ

Правоохоронці затримали двох громадян, які виманювали кошти у родичів українських військовополонених за нібито повернення їхніх рідних.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: У Києві "на гарячому" затримали двох ділків, які вимагали 60 тисяч доларів США у родичів двох полонених воїнів ЗСУ.

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Фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань РФ для включення військовополонених до "списків обміну".

За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених.

При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники "схеми" не збирались.

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Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів.

Служба безпеки зазначає, що поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх під час передачі останнього "траншу".

У ході обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської "неурядової" організації, "розцінки" за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.

 

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Суд арештував їх без альтернативи внесення застави.

Дослівно СБУ: "Звертаємо вашу увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади!

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

або на електронну адресу united.centre.ssu@gmail.com".

Теми: полоненішахрайствоСБУОфіс генпрокурора
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