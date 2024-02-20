Дельцы со связями среди боевиков выманивали деньги у родственников украинских военнопленных

Правоохранители задержали двух граждан, которые выманивали деньги у родственников украинских военнопленных за якобы возвращение их родных.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: В Киеве с поличным задержали двух дельцов, которые требовали 60 тысяч долларов США у родственников двух пленных воинов ВСУ.

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Фигуранты обещали передать деньги участникам оккупационных группировок РФ для включения военнопленных в "списки обмена".

По имеющимся данным, злоумышленники имели связи среди боевиков и дистанционно получали от них информацию об украинских пленных.

При этом возвращать воинов ВСУ домой участники "схемы" не собирались.

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Для убедительности при общении с родственниками пленных украинских бойцов дельцы выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Служба безопасности отмечает, что поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их во время передачи последнего "транша".

В ходе обысков в домах задержанных изъяты поддельные удостоверения правоохранительных органов, визитная карточка представителя российской "неправительственной" организации, "расценки" за конфиденциальную информацию о гражданах Украины и другие вещественные доказательства.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Суд арестовал их без альтернативы внесения залога.

Дословно СБУ: "Обращаем ваше внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти!

Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:

+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

или на электронный адрес united.centre.ssu@gmail.com".