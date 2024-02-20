ЄС виділить 75 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні в умовах агресії РФ

Єврокомісія анонсувала пакет фінансування обсягом 83 млн євро на різні гуманітарні проєкти в Україні та Молдові для підтримки українців в умовах російської агресії, 75 млн євро передбачені для нашої держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄК

Дослівно: "Гуманітарна стратегія ЄС зосереджена передусім на захисті людей, які відчувають наслідки війни, особливо у прифронтових районах".

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Деталі: 75 мільйонів з пакета преедбачені на гуманітарні проєкти із забезпечення даху над головою, питної води, підтримку закладів освіти та охорони здоров’я.

Ще 8 мільйонів євро виділяють на гуманітарні проєкти на території Молдови.

Разом з останнім пакетом загальні обсяги фінансування, виділені Єврокомісією на гуманітарні програми з початку повномасштабної війни, сягають 926 млн євро, з яких 860 млн – на проєкти в Україні і 66 млн – на підтримку українських біженців у Молдові.

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Єврокомісія нагадує, що надавалися також значні обсяги допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС за участі багатьох країн-членів, такої допомоги ввезли у матеріальному вигляді понад 140 тисяч тонн.

Це "швидкі", пожежні машини, ліки, речі для облаштування тимчасового житла, генератори тощо. Для надання такої допомоги залучили у тому числі власні склади Євросоюзу.

Нагадаємо: Минулого тижня з Фінляндії передали Україні шість "швидких" з обладнанням.