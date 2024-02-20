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ЕС выделит 75 млн евро на гуманитарные проекты в Украине в условиях агрессии РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 14:46
ЕС выделит 75 млн евро на гуманитарные проекты в Украине в условиях агрессии РФ
Фото: Getty Images

Еврокомиссия анонсировала пакет финансирования объемом 83 млн евро на различные гуманитарные проекты в Украине и Молдове для поддержки украинцев в условиях российской агрессии, 75 млн евро предусмотрены для нашего государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕК

Дословно: "Гуманитарная стратегия ЕС сосредоточена прежде всего на защите людей, которые испытывают последствия войны, особенно в прифронтовых районах".

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Детали: 75 миллионов из пакета предусмотрены на гуманитарные проекты по обеспечению крыши над головой, питьевой воды, поддержку учебных заведений и здравоохранения.

Еще 8 миллионов евро выделяют на гуманитарные проекты на территории Молдовы.

Вместе с последним пакетом общие объемы финансирования, выделенные Еврокомиссией на гуманитарные программы с начала полномасштабной войны, достигают 926 млн евро, из которых 860 млн – на проекты в Украине и 66 млн – на поддержку украинских беженцев в Молдове.

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Еврокомиссия напоминает, что предоставлялись также значительные объемы помощи через Механизм гражданской защиты ЕС с участием многих стран-членов, такой помощи ввезли в материальном виде более 140 тысяч тонн.

Это "скорые", пожарные машины, лекарства, вещи для обустройства временного жилья, генераторы и тому подобное. Для оказания такой помощи привлекли в том числе собственные склады Евросоюза.

Напомним: На прошлой неделе из Финляндии передали Украине шесть "скорых" с оборудованием.

Темы: ЕСУкраинапомощь Украине
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