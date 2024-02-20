Росіяни обстріляли Нікопольський район: поранена 87-річна жінка та ще двоє людей
Вівторок, 20 лютого 2024, 15:54
Внаслідок російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини дістали поранення троє людей.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Вже троє постраждалих за сьогодні на Нікопольщині. Ворог атакував райцентр і Червоногригорівську громаду.
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87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона – "важка". Лікарі роблять все можливе.
У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один – 59 років – лікуватиметься вдома".
Деталі: Внаслідок атаки понівечені авто, приватні будинки, комунікації.
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