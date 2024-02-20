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Росіяни обстріляли Нікопольський район: поранена 87-річна жінка та ще двоє людей

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 лютого 2024, 15:54
Росіяни обстріляли Нікопольський район: поранена 87-річна жінка та ще двоє людей
Фото з телеграму Лисака

Внаслідок російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини дістали поранення троє людей.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вже троє постраждалих за сьогодні на Нікопольщині. Ворог атакував райцентр і Червоногригорівську громаду.

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87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона – "важка". Лікарі роблять все можливе.

У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один – 59 років – лікуватиметься вдома".

Деталі: Внаслідок атаки понівечені авто, приватні будинки, комунікації.

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Теми: жертвиобстрілНікопольвоєнні злочини
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