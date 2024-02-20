Россияне обстреляли Никопольский район: ранена 87-летняя женщина и еще два человека

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровщины получили ранения три человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Уже трое пострадавших за сегодня на Никопольщине. Враг атаковал райцентр и Червоногригорьевскую громаду.

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87-летняя женщина получила серьезное ранение руки. Она - "тяжелая". Врачи делают все возможное.

В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. Еще один - 59 лет - будет лечиться дома".

Детали: В результате атаки изуродованы авто, частные дома, коммуникации.