До проєкту закону про мобілізацію нардепи вже подали більше 1300 правок

До законопроєкту про мобілізацію подали понад 1300 правок. На опрацювання пропозицій у профільному комітеті Верховної Ради знадобиться час, тому розгляд документа в сесійній залі цього тижня, імовірно, не відбудеться.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на членів комітету

Деталі: За словами депутатки від "Європейської солідарності Ірини Фріз", 21 лютого завершиться реєстрація правок, після цього їх ще мають розглянути в комітеті.

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Ще один член безпекового комітету народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв у коментарі виданню припустив, що на розгляд правок в комітеті знадобиться тиждень.

Пряма мова Фріз: "Понад 1 тисячу правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну – ред.) таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути – 100% комітет не буде гальмувати цей процес".

Пряма мова Чернєва: "Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися".

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Що передувало: 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

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