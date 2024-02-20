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К проекту закона о мобилизации нардепы уже подали более 1300 правок

Валентина РоманенкоВторник, 20 февраля 2024, 16:03
К проекту закона о мобилизации нардепы уже подали более 1300 правок
иллюстративное фото из Facebook Верховной Рады

К законопроекту о мобилизации подали более 1300 правок. На обработку предложений в профильном комитете Верховной Рады понадобится время, поэтому рассмотрение документа в сессионном зале на этой неделе вероятно не состоится.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на членов комитета

Детали: По словам депутата от "Европейской солидарности Ирины Фриз", 21 февраля завершится регистрация поправок, после этого их еще должны рассмотреть в комитете.

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Еще один член комитета по безопасности народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в комментарии изданию предположил, что на рассмотрение поправок в комитете понадобится неделя.

Прямая речь Фриз: "Более 1 тысячи правок - это определенное время. Секретариат просто не в состоянии будет свести эту большую (сравнительную - ред.) таблицу даже за один день, возможно, попытаются, тогда рассмотрение может начаться 23 или 24 февраля, но скорее всего это будет начиная с 26 февраля. Но пока не будет готова эта таблица, говорить о том, какое количество правок, сколько нужно времени, чтобы их рассмотреть - 100% комитет не будет тормозить этот процесс".

Прямая речь Чернева: "Завтра заканчивается день подачи правок, только после этого председатель должен назначить заседание комитета по рассмотрению правок, я не скажу сейчас, какая там точная цифра, но точно более 1300, поэтому это займет, я думаю, неделю, не меньше в комитете. И только после этого можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал. 1300 правок, их нужно рассматривать каждую одну за другой, группировать, понимать, что будет меняться".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. 

Знать больше: "Обновленный законопроект о мобилизации. Что нового?"

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Темы: мобилизацияВерховная Радазаконодательство
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