Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Ірина БалачукСереда, 7 лютого 2024, 13:33
Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Результати голосування за законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Фото з Telegram Ярослава Железняка

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Джерело: Железняк у Telegram

Пряма мова нардепа: "Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект №10449 про посилення мобілізації. За − 243 .(Я і колеги по фракції НЕ голосували). По фракціях: Слуга народу − 178, Європейська солідарність − 0, Батьківщина − 0, Платформа за життя та мир − 17, За майбутнє − 7, Голос − 3, Довіра − 18, Відновлення України − 12, Позафракційні − 8".

Реклама:

Деталі: Железняк зазначив, що законопроєкт прийняли без пропозицій Комітету.

Для внесення правок є час до 21 лютого, після чого буде голосування у другому читанні.

"Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", − підсумував Железняк.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Оновлений законопроєкт про мобілізацію. Що нового?

Передісторія:

  • Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України, втім він закликав Парламент ухвалити законопроєкт у першому читанні.
  • 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
  • В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.
  • Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виняток − лише ті, кого визнали непридатними.

Теми: мобілізаціяВерховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Україна отримала від ЄС систему розмінування з дистанційним управлінням
Не здетонувала: на Львівщині знайшли уламки збитої ракети
Медведєв знову погрожує світу "апокаліпсисом"
Боррель побачив частину виробництва "Армії дронів" в Україні
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: