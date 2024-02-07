Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Результати голосування за законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Фото з Telegram Ярослава Железняка

Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Джерело: Железняк у Telegram

Пряма мова нардепа: "Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект №10449 про посилення мобілізації. За − 243 .(Я і колеги по фракції НЕ голосували). По фракціях: Слуга народу − 178, Європейська солідарність − 0, Батьківщина − 0, Платформа за життя та мир − 17, За майбутнє − 7, Голос − 3, Довіра − 18, Відновлення України − 12, Позафракційні − 8".

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Деталі: Железняк зазначив, що законопроєкт прийняли без пропозицій Комітету.

Для внесення правок є час до 21 лютого, після чого буде голосування у другому читанні.

"Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", − підсумував Железняк.

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