Лідери G7 обговорять війну в Україні 24 лютого: на зустріч запросили Зеленського
Вівторок, 20 лютого 2024, 17:38
Перша у 2024 році зустріч лідерів держав "Групи семи" відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На зустріч запрошений президент Володимир Зеленський.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інформацію італійського головування у G7
Дослівно: "За підсумками зустрічі (24 лютого) буде ухвалена спільна декларація"
Реклама:
Повідомляється, що на зустрічі головуватиме прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Також туди запросили президента Володимира Зеленського.
Що було раніше:
- З 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.
- Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні раніше запевнив, що Україна залишатиметься одним із ключових пріоритетів під час головування його країни в "Групі семи" у 2024 році.
ВІДЕО ДНЯ