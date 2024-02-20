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Лідери G7 обговорять війну в Україні 24 лютого: на зустріч запросили Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 17:38
Лідери G7 обговорять війну в Україні 24 лютого: на зустріч запросили Зеленського
Фото: Getty Images

Перша у 2024 році зустріч лідерів держав "Групи семи" відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На зустріч запрошений президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інформацію італійського головування у G7

Дослівно: "За підсумками зустрічі (24 лютого) буде ухвалена спільна декларація"

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Повідомляється, що на зустрічі головуватиме прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Також туди запросили президента Володимира Зеленського.

Що було раніше:

  • З 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.
  • Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні раніше запевнив, що Україна залишатиметься одним із ключових пріоритетів під час головування його країни в "Групі семи" у 2024 році.

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Теми: G7УкраїнавійнаЗеленський
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