Лидеры G7 обсудят войну в Украине 24 февраля: на встречу пригласили Зеленского

Первая в 2024 году встреча лидеров государств "Группы семи" состоится в онлайн-формате 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. На встречу приглашен президент Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на информацию итальянского председательства в G7

Дословно: "По итогам встречи (24 февраля) будет принята совместная декларация"

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Сообщается, что на встрече будет председательствовать премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Также туда пригласили президента Владимира Зеленского.

Что предшествовало:

С 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее заверил, что Украина будет оставаться одним из ключевых приоритетов во время председательства его страны в "Группе семи" в 2024 году.