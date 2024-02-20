Лидеры G7 обсудят войну в Украине 24 февраля: на встречу пригласили Зеленского
Вторник, 20 февраля 2024, 17:38
Первая в 2024 году встреча лидеров государств "Группы семи" состоится в онлайн-формате 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. На встречу приглашен президент Владимир Зеленский.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на информацию итальянского председательства в G7
Дословно: "По итогам встречи (24 февраля) будет принята совместная декларация"
Реклама:
Сообщается, что на встрече будет председательствовать премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Также туда пригласили президента Владимира Зеленского.
Что предшествовало:
- С 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.
- Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее заверил, что Украина будет оставаться одним из ключевых приоритетов во время председательства его страны в "Группе семи" в 2024 году.
ВИДЕО ДНЯ