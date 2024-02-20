Ольга Руднєва увійшла до переможниць "УП100. Сила жінок"

"Українська правда" разом з незалежними експертами визначила сотню лідерок "УП100. Сила жінок"

Керівниця Superhumans Center Ольга Руднєва стала однією з 20 переможниць у категорії "Суспільство".

Центр "Superhumans", який очолює Ольга Руднєва, надає українцям, постраждалим від війни безкоштовні медичні послуги, серед яких протезування, реабілітація, реконструктивна хірургія та лікування ПТСР.

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В одному з інтерв'ю Ольга Руднєва розповіла про зворушливу традицію "дня виписки". Щочетверга Центр виписує кілька пацієнтів, і вони вирушають зі своїми тренерами в похід у гори, аби довести і собі, і всім, на що вони здатні.

До 2025 року команда планує забезпечити безкоштовний доступ до медичної допомоги для 3000 пацієнтів щорічно. Щоб досягти цієї мети, команда центру вже обʼєднала понад 60 медичних фахівців з різних регіонів України.

У 2023 році "Українська правда" відзначила Руднєву та команду Superhumans Center на щорічній Премії УП у номінації "Найкращий соціальний проєкт".

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На ній вона поділилася зворушливою історією про пацієнта, який після ампутації нижніх кінцівок встав на ноги вже за 3 дні. Вагомою мотивацією чоловіка була його майбутня дитина, яку він мріяв потримати, впевнено стоячи на ногах.

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до списку лідерок проєкту "УП100. Сила жінок".

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня.