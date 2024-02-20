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Ольга Руднева вошла в число победительниц "УП100. Сила женщин"

"Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 17:39
Ольга Руднева вошла в число победительниц УП100. Сила женщин
фото УП

"Украинская правда" вместе с независимыми экспертами определила сотню лидеров "УП100. Сила женщин"

Руководитель Superhumans Center Ольга Руднева стала одной из 20 победительниц в категории "Общество".

Центр "Superhumans", который возглавляет Ольга Руднева, предоставляет украинцам, пострадавшим от войны, бесплатные медицинские услуги, среди которых протезирование, реабилитация, реконструктивная хирургия и лечение ПТСР.

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В одном из интервью Ольга Руднева рассказала о трогательной традиции "дня выписки". Каждый четверг Центр выписывает несколько пациентов, и они отправляются со своими тренерами в поход в горы, чтобы доказать и себе, и всем, на что они способны.

К 2025 году команда планирует обеспечить бесплатный доступ к медицинской помощи для 3000 пациентов ежегодно. Чтобы достичь этой цели, команда центра уже объединила более 60 медицинских специалистов из разных регионов Украины.

В 2023 году "Украинская правда" отметила Рудневу и команду Superhumans Center на ежегодной Премии УП в номинации "Лучший социальный проект".

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На ней она поделилась трогательной историей о пациенте, который после ампутации нижних конечностей встал на ноги уже через 3 дня. Весомой мотивацией мужчины был его будущий ребенок, которого он мечтал подержать, уверенно стоя на ногах.

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

Церемония награждения состоится 20 марта.

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