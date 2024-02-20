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Україна повернула ще 11 дітей з Росії та окупованих територій

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 лютого 2024, 17:59
Україна повернула ще 11 дітей з Росії та окупованих територій
Фото: Лубінець у Telegram

Україні вдалося повернути додому ще 11 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій.

Джерело: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінць у Telegram

Пряма мова Лубінця: "Українців вдалося повернути з ТОТ та РФ за посередництва держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ, а також сприяння у роботі Державної прикордонної служби".

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Деталі: За його словами, серед повернутих 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років.

 

Двох дітей зустрічали з "каретою швидкої", оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися.

 

"На жаль, доля дітей трагічна — вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм "опікунів", - підкреслив омбудсмен.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 25 січня Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей − як тих, яких викрала й намагається позбавити ідентичності Росія, так і тих, що знайшли прихисток в ЄС.

Документ закликає національні парламенти усіх держав-членів Ради Європи ухвалити рішення, які б "засудили воєнні злочини проти дітей та визнали депортації, примусові переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей… злочином геноциду".

Теми: дітидепортація війнаРосія
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