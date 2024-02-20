Украина вернула еще 11 детей из России и оккупированных территорий

Украине удалось вернуть домой еще 11 детей из России и временно оккупированных территорий.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "Украинцев удалось вернуть с ВОТ и РФ при посредничестве государства Катар и при поддержке ЮНИСЕФ, а также содействии в работе Государственной пограничной службы".

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Детали: По его словам, среди возвращенных 6 девочек, среди которых две родные двухлетние сестрички-двойняшки, и 5 мальчиков. Самому маленькому возвращенному ребенку - 2 года, самому старшему - 16 лет.

Двух детей встречали с "каретой скорой", поскольку один ребенок совсем не может передвигаться.

"К сожалению, судьба детей трагическая - они вынуждены были пережить оккупацию родных городов, бомбежки и ранения, смерть родных. Некоторых РФ принудительно паспортизировала и даже нашла им "опекунов", - подчеркнул омбудсмен.

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Напомним: 25 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, касающуюся положения украинских детей - как тех, которых похитила и пытается лишить идентичности Россия, так и тех, которые нашли приют в ЕС.

Документ призывает национальные парламенты всех государств-членов Совета Европы принять решения, которые бы "осудили военные преступления против детей и признали депортации, принудительные перемещения и неоправданные задержки с репатриацией украинских детей... преступлением геноцида".