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На фронті за добу півсотні зіткнень, найбільше атак було на Мар’їнському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 20 лютого 2024, 19:36
На фронті за добу півсотні зіткнень, найбільше атак було на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 50 бойових зіткнень, росіяни завдали 1 ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснили 82 обстріли з РСЗВ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 20 лютого

Дослівно: Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.

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Деталі: На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки неподалік Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог 6 разів безуспішно намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ.

Теми: Генштаббойові діївійна
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