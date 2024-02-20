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На фронте за сутки полсотни столкновений больше всего атак было на Марьинском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 20 февраля 2024, 19:36
На фронте за сутки полсотни столкновений больше всего атак было на Марьинском направлении – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений, россияне нанесли 1 ракетный и 99 авиационных ударов, совершили 82 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 20 февраля

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 10 артиллерийским средствам противника.

Детали: На Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки неподалеку от Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах Степного, Ласточкиного, Северного, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг 6 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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