Зеленський скликає першу з початку повномасштабної війни зустріч з фракцією "Слуга народу"

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого скличе першу за час повномасштабної війни зустріч з депутатами фракції "Слуга народу".

Джерело: джерела УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: За даними джерела, фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але у Зеленського не знаходилось на це часу.

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На зустрічі планують поговорити загалом про ситуацію в країні. Визначеної теми немає.

Депутати планують ставити президенту запитання, які їх турбують.