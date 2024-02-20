Зеленський скликає першу з початку повномасштабної війни зустріч з фракцією "Слуга народу"
Вівторок, 20 лютого 2024, 19:57
Президент України Володимир Зеленський 21 лютого скличе першу за час повномасштабної війни зустріч з депутатами фракції "Слуга народу".
Джерело: джерела УП у фракції "Слуга народу"
Деталі: За даними джерела, фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але у Зеленського не знаходилось на це часу.
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На зустрічі планують поговорити загалом про ситуацію в країні. Визначеної теми немає.
Депутати планують ставити президенту запитання, які їх турбують.