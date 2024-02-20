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Зеленський скликає першу з початку повномасштабної війни зустріч з фракцією "Слуга народу"

Роман Кравець, Тетяна ОлійникВівторок, 20 лютого 2024, 19:57
Зеленський скликає першу з початку повномасштабної війни зустріч з фракцією Слуга народу
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна УП

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого скличе першу за час повномасштабної війни зустріч з депутатами фракції "Слуга народу".

Джерело: джерела УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: За даними джерела, фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але у Зеленського не знаходилось на це часу.

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На зустрічі планують поговорити загалом про ситуацію в країні. Визначеної теми немає.

Депутати планують ставити президенту запитання, які їх турбують. 

Теми: ЗеленськийСлуга народу
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