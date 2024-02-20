Зеленский созывает первую с начала полномасштабной войны встречу с фракцией "Слуга народа"
Вторник, 20 февраля 2024, 19:57
Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля созовет первую за время полномасштабной войны встречу с депутатами фракции "Слуга народа".
Источник: источники УП во фракции "Слуга народа"
Детали: По данным источника, фракция еще с прошлого года просила о такой встрече, но у Зеленского на это не находилось времени.
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На встрече планируют поговорить в целом о ситуации в стране. Определенной темы нет.
Депутаты планируют задавать президенту беспокоящие вопросы.