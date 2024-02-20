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Зеленский созывает первую с начала полномасштабной войны встречу с фракцией "Слуга народа"

Роман Кравец, Татьяна ОлейникВторник, 20 февраля 2024, 19:57
Зеленский созывает первую с начала полномасштабной войны встречу с фракцией Слуга народа
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина УП

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля созовет первую за время полномасштабной войны встречу с депутатами фракции "Слуга народа".

Источник: источники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: По данным источника, фракция еще с прошлого года просила о такой встрече, но у Зеленского на это не находилось времени.

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На встрече планируют поговорить в целом о ситуации в стране. Определенной темы нет.

Депутаты планируют задавать президенту беспокоящие вопросы.

Темы: ЗеленскийСлуга народа
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