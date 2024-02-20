Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Куп'янщині ворожий дрон-камікадзе влучив в цивільну автівку, загинули працівники ферми

Тетяна ОлійникВівторок, 20 лютого 2024, 20:21
На Куп'янщині ворожий дрон-камікадзе влучив в цивільну автівку, загинули працівники ферми
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Російські війська ввечері вівторка запустили дрон-камікадзе по цивільній автівці у Куп’янському районі на Харківщині, двоє чоловіків загинули, ще одна жінка поранена.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе.

Реклама:

В автівці було троє пасажирів. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад".

Деталі: За словами Синєгубова, усі троє – робітники місцевої ферми, які поверталися по домівкам після роботи.

Теми: Харківська областьжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Харківська область
Росіяни скинули авіабомби на Вільхуватку на Харківщині, є постраждала
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку
Помер житель Вовчанських Хуторів, поранений під час обстрілу у п’ятницю
Останні новини
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
10:49
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
Усі новини...
Реклама: