На Куп'янщині ворожий дрон-камікадзе влучив в цивільну автівку, загинули працівники ферми

Російські війська ввечері вівторка запустили дрон-камікадзе по цивільній автівці у Куп’янському районі на Харківщині, двоє чоловіків загинули, ще одна жінка поранена.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе.

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В автівці було троє пасажирів. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад".

Деталі: За словами Синєгубова, усі троє – робітники місцевої ферми, які поверталися по домівкам після роботи.