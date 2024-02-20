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В Купянском районе вражеский дрон-камикадзе попал в гражданский автомобиль, погибли работники фермы

Татьяна ОлейникВторник, 20 февраля 2024, 20:21
В Купянском районе вражеский дрон-камикадзе попал в гражданский автомобиль, погибли работники фермы
Фото из Telegram Олега Синегубова

Российские войска вечером вторника запустили дрон-камикадзе по гражданскому автомобилю в Купянском районе Харьковской области, двое мужчин погибли, еще одна женщина ранена.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе.

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В автомобиле находились трое пассажиров. 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте. 48-летняя супруга последнего с ранениями доставлена в медицинское учреждение".

Детали: По словам Синегубова, все трое – рабочие местной фермы, возвращавшиеся по домам после работы.

Темы: Харьковская областьжертвывойна
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