В Купянском районе вражеский дрон-камикадзе попал в гражданский автомобиль, погибли работники фермы

Российские войска вечером вторника запустили дрон-камикадзе по гражданскому автомобилю в Купянском районе Харьковской области, двое мужчин погибли, еще одна женщина ранена.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе.

Реклама:

В автомобиле находились трое пассажиров. 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте. 48-летняя супруга последнего с ранениями доставлена в медицинское учреждение".

Детали: По словам Синегубова, все трое – рабочие местной фермы, возвращавшиеся по домам после работы.