Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польські фермери закликали Путіна "навести порядок в Україні", глава МВС відреагував

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 21:00
Польські фермери закликали Путіна навести порядок в Україні, глава МВС відреагував
Фото - Wyborcza

На одному з плакатів, які польські фермери розвісили на своїх прапорах, помітили напис з закликом до Путіна "навести лад в Україні", на це відреагував міністр внутрішніх справ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на газету Wyborcza

Деталі: На скандальному плакаті було написано: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.

Реклама:

Коли журналіст видання звернув увагу на скандальний банер, організатори не приховували свого здивування ситуацією. Вони підкреслили, що учасники протесту несуть індивідуальну відповідальність за зміст плакатів.

За неофіційними даними, на особу, яка прикріпила цей плакат, буде складено протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.

Ситуацію прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський, який підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

ВІДЕО ДНЯ

"Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде", – написав міністр у Twitter (X).

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Віцепрем’єри українського уряду Олександр Кубраков і Юлія Свириденко закликали до якнайшвидшого вирішення блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі та України, зокрема перешкоджання пасажирському руху.

Теми: Польщакордонмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Польща
Через блокаду кордону поляки можуть втратити багато робочих місць – польський міністр
Україна планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб подолати польську блокаду
Блокада кордону з Польщею: у трьох пунктах почали пропускати легковики і автобуси
Останні новини
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
10:49
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
10:35
фотоУ Литві зібрали понад 8 млн євро на обладнання для українських військових
Усі новини...
Реклама: