Польские фермеры призвали Путина "навести порядок в Украине", глава МВД отреагировал

На одном из плакатов, развешенных польскими фермерами на своих флагах, заметили надпись с призывом к Путину "навести порядок в Украине", на это отреагировал министр внутренних дел.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету Wyborcza

Детали: На скандальном плакате было написано: "Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками". Рядом с ним был прикреплен флаг СССР.

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Когда журналист издания обратил внимание на скандальный баннер, организаторы не скрывали своего удивления ситуацией. Они подчеркнули, что протестующие несут индивидуальную ответственность за содержание плакатов.

По неофициальным данным, на лицо, прикрепившее этот плакат, будет составлен протокол за пропаганду тоталитарного государственного строя.

Ситуацию прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский, который подтвердил, что против автора плаката будут приняты меры.

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"Полиция и прокуратура проводят действия против его автора. Согласия на такие преступные действия не будет", – написал министр в Twitter (X).

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".

Вице-премьеры украинского правительства Александр Кубраков и Юлия Свириденко призвали к скорейшему решению блокирования пунктов пропуска на границе Польши и Украины, в частности препятствование пассажирскому движению.