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Російські війська атакували Краматорськ, постраждали шестеро людей

Тетяна ОлійникВівторок, 20 лютого 2024, 23:00
Російські війська атакували Краматорськ, постраждали шестеро людей
Фото з Telegram Вадима Філашкіна

Росіяни увечері 20 лютого атакували Краматорськ, там пролунало два вибухи, відомо про шістьох постраждалих.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова: "Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи – росіяни поцілили у промзону та житлову забудову.

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Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо".

Оновлено о 22:56: У місцевій прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих зросла до шести.  

Дослівно: "20 лютого 2024 року, близько 20:00, війська РФ здійснили ракетний обстріл м. Краматорська. Засоби ураження поцілили по житловому району міста. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях.

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Також отримали травми 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю".

Деталі: За даними прокурорів, під завалами, ймовірно, перебуває людина. 

 
Фото з Telegram Вадима Філашкіна
 
Фото з Telegram Вадима Філашкіна

Теми: Краматорськвибухвійна
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