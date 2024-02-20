Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек

Татьяна ОлейникВторник, 20 февраля 2024, 23:00
Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек
Фото с Telegram Вадима Филашкина

Россияне вечером 20 февраля атаковали Краматорск, там раздались два взрыва, известно о трех пострадавших.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "Сегодня около 20 часов в городе прогремели два взрыва – россияне попали в промзону и жилую застройку.

Реклама:

Пока известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

Обновлено в 22:56: В местной прокуратуре сообщили, что количество пострадавших возросло до шести.

Дословно: "20 февраля 2024 года, около 20:00, войска РФ осуществили ракетный обстрел г. Краматорска. Средства поражения попали в жилой район города. В результате вражеской атаки получили ранения четверо сотрудниц коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58. В момент обстрела они находились на рабочих местах.

ВИДЕО ДНЯ

Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания".

Детали: По данным прокуроров, под завалами, вероятно, находится человек.

 
Фото с Telegram Вадима Филашкина
 
Фото с Telegram Вадима Филашкина

Темы: Краматорсквзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

G7 обещает удовлетворить "насущные потребности" Украины и никогда не признавать псевдовыборы

Премьер Словакии считает, что война РФ началась "с разгула украинских неонацистов"

Зеленский подписал первое соглашение по безопасности с неевропейским государством

Украина и Италия подписали соглашение по безопасности

Все новости...
Шойгу похвастался, что Россия увеличила в разы производство танков и дронов
Дроны "Булава" залетели в ангары оккупантов и напакостили там
Генсек НАТО указал на "дилемму" в вопросе поставки Украине самолетов F-16
Сырский и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах
Последние новости
04:06
"Укрэнерго" заявило о восстановлении линии питания ЗАЭС после обстрелов
03:32
Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине – АР
03:08
Враг атаковал 6 громад Сумщины, почти 200 взрывов за сутки
02:38
обновляется от 23:03Россияне традиционно запустили "Шахеды" с юга
02:06
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока
01:42
На ВОТ военным РФ обеспечивают возможности проголосовать на выборах Путина – ЦНС
01:02
Кулеба рассказал, отреагировал ли Трамп на приглашение в Украину
00:30
США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон
23:58
видеоДесятки мировых звезд обратились к украинцам во вторую годовщину большой войны
23:39
Проекты USAID в Украине под угрозой срыва из-за блокировки средств в Конгрессе США
Все новости...
Реклама: