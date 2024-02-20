Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек

Россияне вечером 20 февраля атаковали Краматорск, там раздались два взрыва, известно о трех пострадавших.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "Сегодня около 20 часов в городе прогремели два взрыва – россияне попали в промзону и жилую застройку.

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Пока известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

Обновлено в 22:56: В местной прокуратуре сообщили, что количество пострадавших возросло до шести.

Дословно: "20 февраля 2024 года, около 20:00, войска РФ осуществили ракетный обстрел г. Краматорска. Средства поражения попали в жилой район города. В результате вражеской атаки получили ранения четверо сотрудниц коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58. В момент обстрела они находились на рабочих местах.

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Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания".

Детали: По данным прокуроров, под завалами, вероятно, находится человек.

Фото с Telegram Вадима Филашкина