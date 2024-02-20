Білий дім звинуватив Конгрес у бездіяльності, через яку Україна втратила Авдіївку

У Білому домі заявили, що Україна втратила Авдіївку через бездіяльність Конгресу США у бездіяльності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Він підкреслив, що українська сторона протягом кількох місяців могла стримувати атаки окупаційних військ РФ, поки в неї не почали закінчуватись боєприпаси.

Реклама:

"Особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", – зазначив представник Білого дому.

Він наголосив, що рішення України вийти з Авдіївки не пов’язане браком мужності або військового управління, тактичної сміливості чи бойових навичок ЗСУ.

"Це сталося через бездіяльність Конгресу. І ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", – підкреслив Кірбі.

ВІДЕО ДНЯ

Він також назвав "мудрим" рішення українського командування відвести війська з Авдіївки, аби передусім зберегти людські ресурси, які є найціннішими у війні з Росією.

У цьому зв’язку представник Білого дому закликав законодавців у Палаті представників забезпечити якомога швидше надходження зброї та боєприпасів до українських військових.

Перед цим з подібною заявою виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба, який наголосив на дефіциті озброєння в українському війську через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.