В Белом доме заявили, что Украина потеряла Авдеевку из-за бездействия Конгресса США в бездействии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Он подчеркнул, что украинская сторона в течение нескольких месяцев могла сдерживать атаки оккупационных войск РФ, пока у нее не начали заканчиваться боеприпасы.

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"Особенно артиллерийские виды боеприпасов, необходимые для того, чтобы помешать российским силам достичь украинских оборонительных линий и захватить эти позиции", – отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что решение Украины выйти из Авдеевки не связано недостатком мужества или военного управления, тактической смелости или боевых навыков ВСУ.

"Это произошло из-за бездействия Конгресса. И мы предупреждали Конгресс, что в случае его бездействия Украина понесет потери на поле боя, что и произошло", – подчеркнул Кирби.

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Он также назвал "мудрым" решение украинского командования отвести войска из Авдеевки, чтобы прежде всего сохранить человеческие ресурсы, которые являются самыми ценными в войне с Россией.

В связи с этим представитель Белого дома призвал законодателей в Палате представителей обеспечить как можно скорее поступление оружия и боеприпасов к украинским военным.

Перед этим с подобным заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который отметил дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине.

Как известно, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой.