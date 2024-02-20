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У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 21:51
У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені
баскетболіст Артем Козаченко. Фото з Instagram клубу ART Giants

18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, на якого напали ножем у німецькому місті Оберхаузен 10 лютого разом із 17-річним Володимиром Єрмаковим, помер у лікарні від отриманих поранень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на клуб ART Giants в Instagram, за який виступав Козаченко

Деталі: В ART Giants сказали, що Козаченко помер від отриманих серйозних травм у вівторок, 20 лютого.

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"З моменту жорстокого нападу в Оберхаузені Артем перебував у реанімації в лікарні. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього", – додали там.

Про смерть 18-річного українця повідомила й Федерація баскетболу України, яка висловила співчуття родині.

Нагадаємо, увечері 10 лютого 17-річному Володимиру Єрмакову завдали серйозних поранень на автобусній зупинці у місті Оберхаузен, внаслідок яких він помер у лікарні. Його товариш, 18-річний Артем Козаченко, тоді вижив і був ушпиталений.

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Поліція Німеччини пізніше встановила, що нападу на українців з ножем передувала суперечка з групою молодих людей, яка почалась в автобусі і потім продовжилася на зупинці. Трьох причетних до сутички вже затримали.

Теми: вбивствоНімеччинаспорт
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