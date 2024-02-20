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В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 21:51
В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене
баскетболист Артем Козаченко. Фото с Instagram клуба ART Giants

18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, на которого напали ножом в немецком городе Оберхаузен 10 февраля вместе с 17-летним Владимиром Ермаковым, скончался в больнице от полученных ранений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на клуб ART Giants в Instagram, за который выступал Козаченко

Детали: В ART Giants сказали, что Козаченко умер от полученных серьезных травм во вторник, 20 февраля.

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"С момента жестокого нападения в Оберхаузене Артем находился в реанимации в больнице. К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли сделать для него", – добавили там.

О смерти 18-летнего украинца сообщила и Федерация баскетбола Украины, которая выразила соболезнования семье.

Напомним, вечером 10 февраля 17-летнему Владимиру Ермакову нанесли серьезные ранения на автобусной остановке в городе Оберхаузен, в результате которых он скончался в больнице. Его товарищ, 18-летний Артем Козаченко, тогда выжил и был госпитализирован.

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Полиция Германии позже установила, что нападению на украинцев с ножом предшествовала ссора с группой молодых людей, которая началась в автобусе и затем продолжилась на остановке. Трех причастных к стычке уже задержали.

Темы: убийствоГерманияспорт
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