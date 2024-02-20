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Речник ДПСУ: Останнім часом зменшилась кількість російських ДРГ

Тетяна ОлійникВівторок, 20 лютого 2024, 22:32
Речник ДПСУ: Останнім часом зменшилась кількість російських ДРГ
УКРАЇСЬКИЙ ВОЇН. ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ З FACEBOOK

В ДПСУ повідомили, що кількість російських диверсійно-розвідувальних груп останнім часом зменшилась, втім загроза залишається.

Джерело: речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в УП. Підсумки

Пряма мова: "Ворог використовує досить часто свої диверсійно-розвідувальні групи. За останній час їхня активність, наскільки ми бачимо зменшилась. Але активним напрямком для російських ДРГ, як і раніше, залишається Сумський напрямок.

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Також вони простежуються на Харківському напрямку. Менше за останній час на Чернігівщині, але загроза для цього напрямку також нікуди не зникає".

Теми: кордонПрикордонна служба
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