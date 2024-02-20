Спикер ГНСУ: В последнее время уменьшилось количество российских ДРГ
Вторник, 20 февраля 2024, 22:32
В ГНСУ сообщили, что количество российских диверсионно-разведывательных групп в последнее время уменьшилось, однако угроза остается.
Источник: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в "УП.Підсумки"
Прямая речь: "Враг использует довольно часто свои диверсионно-разведывательные группы. За последнее время их активность, насколько мы видим, уменьшилась. Но активным направлением для российских ДРГ по-прежнему остается Сумское направление.
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Также они прослеживаются в Харьковском направлении. Меньше, чем в последнее время на Черниговщине, но угроза для этого направления также никуда не исчезает".