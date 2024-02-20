В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

В оперативному командуванні "Південь" спростували заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про "зачистку" населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщини.

Джерело: заява ОК "Південь"

Дослівно: "Російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

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Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра.

Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності".

Деталі: У командуванні повідомляють, що Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції і завдають значних втрат ворогу.

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Окупанти протягом дня здійснили одну спробу штурму і відійшли через суттєві втрати.

Що передувало:

Шойгу 20 лютого в доповіді президенту країни агресорки Володимиру Путіну заявив, що Кринки вже "зачищені". Пізніше в інтерв'ю пропагандистському виданню ТАСС міністр заявив, що на березі Кринок вже стоять пости російських військ.

Шойгу також встиг відзначити "внесок у звільнення Кринок" російських десантників, 810-ї бригади морської піхоти, 45-ї бригади спецназу ВДВ, сил спеціальних операцій та авіації.