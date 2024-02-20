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В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

Татьяна ОлейникВторник, 20 февраля 2024, 23:21
В ОК Юг опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра
Мапа - Deepstate

В оперативном командовании "Юг" опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о "зачистке" населенного пункта Крынки на левобережье Херсона.

Источник: заявление ОК "Юг"

Дословно: "Русско-оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

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Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра.

Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности".

Детали: В командовании сообщают, что Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции и наносят значительные потери врагу.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты в течение дня совершили одну попытку штурма и отошли из-за существенных потерь.

Что предшествовало:

Шойгу 20 февраля в докладе президенту страны агрессорки Владимиру Путину заявил, что Крынки уже "зачищены". Позже в интервью пропагандистскому изданию ТАСС министр заявил, что на берегу Крынок уже стоят посты российских войск.

Шойгу также успел отметить "вклад в освобождение Крынок" российских десантников, 810-й бригады морской пехоты, 45-й бригады спецназа ВДВ, сил специальных операций и авиации.

Темы: РосcияХерсонская областьбоевые действия
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