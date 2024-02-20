Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція Польщі почала розслідування через скандальний плакат із закликом до Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 23:50
Поліція Польщі почала розслідування через скандальний плакат із закликом до Путіна
ФОТО - WYBORCZA

Поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна "навести лад".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції у Twitter (X)

Деталі: Польські правоохоронці наголосили, що не допустять порушення закону і розпалювання ненависті.

Реклама:

"Негайна реакція польської поліції на демонстрацію обурливих гасел під час протесту фермерів у Водзіславському повіті. Поліція і прокуратура проводять дії в напрямку статті 256.1 Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.

Стаття, яку згадала поліція Польщі, передбачає штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі за підбурювання до ненависті "на підставі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей".

"Кожен, хто вчиняє дії, мотивовані ненавистю до іншої людини, буде притягнутий до кримінальної відповідальності", – додала поліція в іншому дописі.

На плакаті, про який ідеться, було написано: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Ситуацію прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський, який підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії. У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Віцепрем’єри українського уряду Олександр Кубраков і Юлія Свириденко закликали до якнайшвидшого вирішення блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі та України, зокрема перешкоджання пасажирському руху.

Теми: Польщаполіціякордонмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Польща
Польські фермери закликали Путіна "навести порядок в Україні", глава МВС відреагував
Через блокаду кордону поляки можуть втратити багато робочих місць – польський міністр
Україна планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб подолати польську блокаду
Останні новини
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
10:49
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
Усі новини...
Реклама: