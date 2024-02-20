Поліція Польщі почала розслідування через скандальний плакат із закликом до Путіна

Поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна "навести лад".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції у Twitter (X)

Деталі: Польські правоохоронці наголосили, що не допустять порушення закону і розпалювання ненависті.

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"Негайна реакція польської поліції на демонстрацію обурливих гасел під час протесту фермерів у Водзіславському повіті. Поліція і прокуратура проводять дії в напрямку статті 256.1 Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.

Стаття, яку згадала поліція Польщі, передбачає штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі за підбурювання до ненависті "на підставі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей".

Nie ma zgody na łamanie prawa i nawoływanie do nienawiści‼️

Natychmiastowa reakcja @PolskaPolicja na prezentowanie skandalicznych haseł podczas protestu rolników na terenie powiatu wodzisławskiego. Policja i prokuratura wykonują czynności

w kierunku art. 256 § 1 kk‼️ ВІДЕО ДНЯ February 20, 2024

"Кожен, хто вчиняє дії, мотивовані ненавистю до іншої людини, буде притягнутий до кримінальної відповідальності", – додала поліція в іншому дописі.

На плакаті, про який ідеться, було написано: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Ситуацію прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський, який підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії. У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Віцепрем’єри українського уряду Олександр Кубраков і Юлія Свириденко закликали до якнайшвидшого вирішення блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі та України, зокрема перешкоджання пасажирському руху.