Полиция Польши начала расследование из-за скандального плаката с призывом к Путину

Полиция Польши возбудила уголовное дело в отношении фермера, который на акции протеста на границе с Украиной вывесил на своем тракторе плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину "навести порядок".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции в Twitter (X)

Детали: Польские правоохранители отметили, что не допустят нарушения закона и разжигания ненависти.

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"Немедленная реакция польской полиции на демонстрацию возмутительных лозунгов во время протеста фермеров в Водзиславском уезде. Полиция и прокуратура проводят действия в направлении статьи 256.1 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

Статья, которую упомянула полиция Польши, предусматривает штраф или до двух лет ограничения или лишения свободы за подстрекательство к ненависти "на основании национальных, этнических, расовых, религиозных различий".

Nie ma zgody na łamanie prawa i nawoływanie do nienawiści‼️

Natychmiastowa reakcja @PolskaPolicja na prezentowanie skandalicznych haseł podczas protestu rolników na terenie powiatu wodzisławskiego. Policja i prokuratura wykonują czynności

w kierunku art. 256 § 1 kk‼️ ВИДЕО ДНЯ February 20, 2024

"Каждый, кто совершает действия, мотивированные ненавистью к другому человеку, будет привлечен к уголовной ответственности", – добавила полиция в другой заметке.

На плакате, о котором идет речь, было написано: "Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками". Ситуацию прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский, который подтвердил, что против автора плаката будут приняты меры.

Напомним, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути. В ответ на польские акции украинские перевозчики начали протест возле ПП "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".

Вице-премьеры украинского правительства Александр Кубраков и Юлия Свириденко призвали к скорейшему решению блокирования пунктов пропуска на границе Польши и Украины, в частности препятствование пассажирскому движению.