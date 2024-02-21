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Обстріли Сумщини: ворог скинув на громаду 42 міни, на іншу – 3 бомби КАБ-500

Ольга Глущенко Середа, 21 лютого 2024, 02:50
Обстріли Сумщини: ворог скинув на громаду 42 міни, на іншу – 3 бомби КАБ-500
наслідки удару по громаді Сумщини, ілюстративне фото ДСНС

Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів Сумської області, на одну із громад скинули 42 міни, на іншу – 3 бомби КАБ-500.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом за добу фіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська сільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

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По Білопільській громаді ворог бив з артилерії, 47 вибухів; мінометів, 61 вибух та РСЗВ, 10 вибухів. Також відбулася атака FPV-дрона-камікадзе, внаслідок якої контузію отримав мирний житель громади.

По Великописарівській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 15 вибухів та обстріл з АГС, 10 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 39 вибухів. Також здійснено атаки БпЛА "Lancet", 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 42 міни.

По Миколаївській сільській громаді з території РФ здійснено артилерійський обстріл, 3 вибухи.

По Есманьській громаді ворог вдарив з мінометів, 12 вибухів.

На Юнаківську громаду з ворожого літака здійснено скидання 3 авіаційних бомб типу "КАБ-500".

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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