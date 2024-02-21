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Обстрелы Сумщины: враг сбросил на громаду 42 мины, на другую – 3 бомбы КАБ-500

Ольга ГлущенкоСреда, 21 февраля 2024, 02:50
Обстрелы Сумщины: враг сбросил на громаду 42 мины, на другую – 3 бомбы КАБ-500
последствия удара по общине Сумщины, иллюстративное фото ГСЧС

В течение дня россияне совершили 38 обстрелов Сумской области, на одну из громад сбросили 42 мины, на другую – 3 бомбы КАБ-500.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего за сутки зафиксировано 236 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Николаевская сельская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.

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По Белопольской громаде враг бил из артиллерии, 47 взрывов; минометов, 61 взрыв и РСЗО, 10 взрывов. Также состоялась атака FPV-дрона-камикадзе, в результате которой контузию получил мирный житель громады.

По Великописаревской громаде с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 15 взрывов и обстрел из АГС, 10 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 39 взрывов. Также осуществлены атаки БпЛА "Lancet", 2 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 42 мины.

По Николаевской сельской громаде с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел, 3 взрыва.

По Есманьской громаде враг ударил из минометов, 12 взрывов.

На Юнаковскую громаду с вражеского самолета осуществлен сброс 3 авиационных бомб типа "КАБ-500".

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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