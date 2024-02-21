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Повітряні сили збили 13 з 19 "Шахедів" і 1 з 6 ракет, якими атакувала Росія

Ірина БалачукСереда, 21 лютого 2024, 07:16
Повітряні сили збили 13 з 19 Шахедів і 1 з 6 ракет, якими атакувала Росія
Повітряні сили ЗСУ. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 21 лютого росіяни атакували Україну 6 ракетами та 19 дронами-камікадзе типу "Шахед", 1 ракету і 13 ворожих безпілотників вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що окупанти запустили зенітну керовану ракету С-300 та 4 крилаті ракети Х-22 з Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-59 з Бєлгородської області та 19 "Shahed" з російського міста Приморсько-Ахтарськ.

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Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей".

Деталі: Повідомляється, що частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.  

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Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударШахед
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