Воздушные силы сбили 13 из 19 "Шахедов" и 1 из 6 ракет, которыми атаковала Россия

В ночь на 21 февраля россияне атаковали Украину 6 ракетами и 19 дронами-камикадзе типа "Шахед", 1 ракету и 13 вражеских беспилотников удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сообщается, что оккупанты запустили зенитную управляемую ракету С-300 и 4 крылатые ракеты Х-22 из Ростовской области, управляемую авиационную ракету Х-59 из Белгородской области и 19 "Shahed" из российского города Приморско-Ахтарск.

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Дословно ВС: "В результате боевой работы уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59 на Полтавщине и 13 из 19-ти "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей".

Детали: Сообщается, что часть из шести непораженных вражеских БпЛА − не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.