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Повітряні сили збили російський Су-34

Ірина БалачукСереда, 21 лютого 2024, 07:57
Повітряні сили збили російський Су-34
Су-34. Фото wikimedia.org

Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.  

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "Мінус один, працюємо далі. Екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья!"".

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Деталі: За словами командувача ПС, він має "гарні результати об’єктивного контролю". 

За даними "Української правди", літак збили на Східному напрямку.

"Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками. Разом – до перемоги! P.S. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий!", − підсумував Олещук.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвинищувачівійна
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