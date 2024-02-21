Повітряні сили збили російський Су-34

Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "Мінус один, працюємо далі. Екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья!"".

Реклама:

Деталі: За словами командувача ПС, він має "гарні результати об’єктивного контролю".

За даними "Української правди", літак збили на Східному напрямку.

"Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками. Разом – до перемоги! P.S. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий!", − підсумував Олещук.