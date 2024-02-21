Воздушные силы сбили российский Су-34
Среда, 21 февраля 2024, 07:57
Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "Минус один, работаем дальше. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья!""".
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Детали: По словам командующего ВС, он имеет "хорошие результаты объективного контроля".
По данным "Украинской правды", самолет сбили на Восточном направлении.
"Будем есть руССкого медведя малыми кусками. Вместе − к победе! P.S. Ходят слухи, что у меня в последнее время плохое настроение. Не имею на это права! При такой боевой работе оно просто замечательное!", − подытожил Олещук.
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