Сили оборони за добу знищили понад тисячу окупантів і 53 артилерійські системи
Середа, 21 лютого 2024, 08:15
Мінус 1 130 солдатів, 70 ББМ, 53 артилерійські системи та 13 танків − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб PСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 406 080 (+1 130) осіб,
- танків − 6 516 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 12 338 (+70) од,
- артилерійських систем − 9 826 (+53) од,
- РСЗВ − 992 (+4) од,
- засобів ППО − 678 (+3) од,
- літаків − 338 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 560 (+39) од,
- крилатих ракет − 1 903 (+1) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 861 (+56) од,
- спеціальної техніки − 1 558 (+7) од.
Дані уточнюються.