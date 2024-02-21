Сили оборони за добу знищили понад тисячу окупантів і 53 артилерійські системи

Мінус 1 130 солдатів, 70 ББМ, 53 артилерійські системи та 13 танків − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб PСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 406 080 (+1 130) осіб,

танків − 6 516 (+13) од,

бойових броньованих машин − 12 338 (+70) од,

артилерійських систем − 9 826 (+53) од,

РСЗВ − 992 (+4) од,

засобів ППО − 678 (+3) од,

літаків − 338 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 560 (+39) од,

крилатих ракет − 1 903 (+1) од,

кораблів/катерів − 25 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 861 (+56) од,

спеціальної техніки − 1 558 (+7) од.

Дані уточнюються.