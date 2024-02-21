ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 53 артиллерийские системы
Среда, 21 февраля 2024, 08:15
Минус 1 130 солдат, 70 ББМ, 53 артиллерийские системы и 13 танков − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 406 080 (+1 130) человек,
- танков − 6 516 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 12 338 (+70) ед,
- артиллерийских систем − 9 826 (+53) ед,
- РСЗО − 992 (+4) ед,
- средств ПВО − 678 (+3) ед,
- самолетов − 338 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 560 (+39) ед,
- крылатых ракет − 1 903 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 861 (+56) ед,
- специальной техники − 1 558 (+7) ед.
Данные уточняются.