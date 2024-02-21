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ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 53 артиллерийские системы

Ирина БалачукСреда, 21 февраля 2024, 08:15
ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 53 артиллерийские системы
Фото иллюстративное из Facebook ВСУ

Минус 1 130 солдат, 70 ББМ, 53 артиллерийские системы и 13 танков − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 406 080 (+1 130) человек,
  • танков − 6 516 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 338 (+70) ед,
  • артиллерийских систем − 9 826 (+53) ед,
  • РСЗО − 992 (+4) ед,
  • средств ПВО − 678 (+3) ед,
  • самолетов − 338 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 560 (+39) ед,
  • крылатых ракет − 1 903 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 861 (+56) ед,
  • специальной техники − 1 558 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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