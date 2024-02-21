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"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 10:15
Шахеди ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
фото прокуратури

Двоє жінок дістали поранення внаслідок атаки росіян безпілотниками на Добропілля Донецької області.

Джерело: прокуратура Донеччини

Деталі: Зазначається, що в ніч на 21 лютого 2024 року армія держави-агресора нанесла удари двома безпілотними летальними апаратами типу Shahed по Добропіллю.

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Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору отримали тілесні ушкодження двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу, а найстаршу жінку ушпиталено.

Крім того, уламками пошкоджено 4 автомобілі.

На даний час на місці працюють рятувальники й правоохоронці.

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Теми: Донецька областьвійнаШахед
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