"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
Середа, 21 лютого 2024, 10:15
Двоє жінок дістали поранення внаслідок атаки росіян безпілотниками на Добропілля Донецької області.
Джерело: прокуратура Донеччини
Деталі: Зазначається, що в ніч на 21 лютого 2024 року армія держави-агресора нанесла удари двома безпілотними летальними апаратами типу Shahed по Добропіллю.
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Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору отримали тілесні ушкодження двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу, а найстаршу жінку ушпиталено.
Крім того, уламками пошкоджено 4 автомобілі.
На даний час на місці працюють рятувальники й правоохоронці.
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