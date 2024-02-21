"Шахеды" врага ударили по Доброполью: ранены две женщины

Две женщины получили ранения в результате атаки россиян беспилотниками на Доброполье Донецкой области.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: Отмечается, что в ночь на 21 февраля 2024 года армия государства-агрессора нанесла удары двумя беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по Доброполью.

Реклама:

В результате попадания средств поражения по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, которые жили в одном из домов. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, а самая старшая женщина госпитализирована.

Кроме того, обломками повреждены 4 автомобиля.

В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранители.