Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Шахеды" врага ударили по Доброполью: ранены две женщины

Валентина РоманенкоСреда, 21 февраля 2024, 10:15
Шахеды врага ударили по Доброполью: ранены две женщины
фото прокуратуры

Две женщины получили ранения в результате атаки россиян беспилотниками на Доброполье Донецкой области.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: Отмечается, что в ночь на 21 февраля 2024 года армия государства-агрессора нанесла удары двумя беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по Доброполью.

Реклама:

В результате попадания средств поражения по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, которые жили в одном из домов. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, а самая старшая женщина госпитализирована.

Кроме того, обломками повреждены 4 автомобиля.

В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранители.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнаШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Донецкая область
Буданов: У России нет сил, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области в этом году
Россияне ударили по спасателям в Донецкой области: 4 раненых
3-я штурмовая: У россиян в Авдеевке достаточно сил для наступления, основное направление – Ласточкино
Последние новости
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
11:00
ИИ в украинских дронах: министр подписал меморандум
10:49
В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года
Все новости...
Реклама: