"Шахеды" врага ударили по Доброполью: ранены две женщины
Среда, 21 февраля 2024, 10:15
Две женщины получили ранения в результате атаки россиян беспилотниками на Доброполье Донецкой области.
Источник: прокуратура Донецкой области
Детали: Отмечается, что в ночь на 21 февраля 2024 года армия государства-агрессора нанесла удары двумя беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по Доброполью.
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В результате попадания средств поражения по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, которые жили в одном из домов. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, а самая старшая женщина госпитализирована.
Кроме того, обломками повреждены 4 автомобиля.
В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранители.
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